Chine : derrière le ralentissement de la croissance démographique, des enjeux géopolitiques

DÉCRYPTAGE

Avec un 1,4 milliard d'habitants, la Chine reste le pays le plus peuplé du monde. Mais la démographie du géant asiatique ralentit. Lors de ces dix dernières années, la population de la Chine a connu sa plus faible croissance depuis des décennies, selon les conclusions de son recensement décennal. Par rapport au précédent comptage de 2010, la population a augmenté de 5,38% (ou de 0,53% en moyenne par année), selon le Bureau national des statistiques (BNS), soit la progression la plus faible depuis les années 1960, rappelle l'AFP. Une situation qui vient remettre en cause le modèle économique du pays.

Pour la Chine, une démographie jusque là galopante représentait plus de monde dans les usines pour produire et ainsi mécaniquement doper le PIB, ce qui sera moins possible à l'avenir. C'est aussi un niveau de consommation qui risque de caler, notamment dans le luxe.

"La dynamique de la démographie n'est pas en faveur de la Chine"

Et ce qui ressort de ce recensement, c'est que le pays vieillit. Une évolution qui peut pénaliser la Chine à l'international, estime Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche stratégique. "L'âge médian en Chine est désormais supérieur à celui aux Etats-Unis. En Chine, la moitié de la population a plus de 39 ans, alors que l'âge médian aux Etats-Unis est de 38 ans. Donc, très clairement, la dynamique de la démographie n'est pas en faveur de la Chine aujourd'hui, mais plutôt en faveur des Etats-Unis", explique-t-il. "Dans le rapport de force sino-américain, il peut évidemment y avoir un impact en termes de perception."

Bientôt dépassée par l'Inde ?

Ce ralentissement de la démographie pourrait également changer l'équilibre de la compétition avec l'autre géant démographique, l'Inde, qui, avec son 1,3 milliard d'habitants, ne devrait plus tarder à dépasser la Chine. Face à cette situation, Pékin a adapté son narratif depuis quelque temps, et ne mets plus en avant la taille de la population qui est mise en avant, mais le PIB par habitant. Sur ce point, la chine a encore de la marge.