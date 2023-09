Chine : à partir de ce samedi, les mineurs n'auront plus accès à Internet la nuit

À partir de ce samedi en Chine, les mineurs n'auront plus la possibilité d'aller sur Internet pendant la nuit. Les autorités chinoises serrent encore un peu plus la vis sur les jeunes de leur pays, déjà privés de jeux vidéo une grande partie de l'année. Désormais, ils ne pourront plus se rendre sur la toile entre 22 heures et 6 heures du matin. Il sera également contrôlé le temps passé sur les écrans à l'aide de l'installation d'un chronomètre. Les moins de huit ans ne pourront par exemple pas dépasser 40 minutes par jour dessus.

Une grande muraille du net

Mais comment ces règles pourront-elles être appliquées ? Les autorités chinoises ont tout prévu : les téléphones portables, en particulier, devront être équipés d’un mode mineur avec un système de reconnaissance faciale pour identifier l’utilisateur et lui donner accès à Internet. Gare aux contrevenants qui risquent une amende. Les opérateurs devront ainsi veiller au grain et s’assurer que la loi est bien respectée.

Par ailleurs, chaque âge sera autorisé à accéder à un certain type de contenus. Des chansons et des comptines pour les plus petits et des programmes éducatifs pour les adolescents âgés de 12 à 16 ans. En outre, le gouvernement contrôle déjà le réseau en censurant des contenus, pour tout le monde cette fois. En effet, les accès aux sites interdits comme Facebook, Instagram et même Google, sont complètement bloqués. C'est donc une grande muraille du net qu'est en train d'ériger le régime communiste pour lutter contre ce qu'il considère comme un poison pour sa jeunesse.