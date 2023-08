«Ces gens-là ne mangent rien du matin au soir» : l'inflation plonge la Turquie dans la pauvreté

REPORTAGE

Un tiers de la population sous le seuil de pauvreté et deux millions d'enfants au travail. C'est le résultat de la crise économique qui ronge la Turquie. Trois mois après sa réélection, Recep Tayyip Erdogan peine à endiguer l'inflation et les prix ont augmenté de 50 % sur un an. Conséquence : de plus en plus de familles ont du mal à se nourrir. À quelques rues de la très touristique place Taksim, Erkan dort sur deux bouts de carton, il n'a rien mangé depuis la veille.

Des loyers devenus hors de prix

"Avant, je recevais beaucoup d'aide. Mais en ce moment, l'économie va très mal. Alors les habitants du quartier donnent moins. Je comprends, il y a des hommes mariés avec trois enfants à nourrir. Même le pain coûte cher", déplore-t-il tristement. Son visage est ridé, noirci par la saleté. Il y a quelques semaines, l'ami chez qui il allait se laver s'est fait virer de son appartement. "Les loyers sont devenus hors de prix. Dans mon quartier, il y a environ dix sans abri aujourd'hui pour un seul auparavant. Parfois ils sont très jeunes, neuf ou dix ans", explique Erkan.

Pour économiser un peu d'argent, Mourad, 62 ans, dort sur son bateau. "L'essence, l'alcool, les cigarettes. Tous les prix augmentent. Un kilo de poivrons, par exemple, ça coûtait cinq liras il y a deux ans. Désormais, ça coûte vingt liras. Je suis retraité, ma femme aussi, mais nous sommes obligés de travailler", confie-t-il.

Tekin a créé il y a six ans un restaurant populaire et distribue des repas gratuits. "De plus en plus de personnes viennent nous voir à cause de la crise économique. Ils vivent souvent de petits boulots. Ils ramassent de l'étain ou du carton par exemple. Ces gens-là ne mangent rien du matin au soir. Leur offrir un repas, c'est aussi une manière de leur rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls", explique le gérant. Selon l'OCDE, près de 72 % des Turcs s'inquiètent de ne plus pouvoir se nourrir et de perdre leur logement.