Catalogne : des routes coupées par des indépendantistes avant la réunion du gouvernement

Une dizaine de routes ont été coupées vendredi à l'aube en Catalogne par des militants indépendantistes radicaux pour protester contre une réunion du gouvernement espagnol délocalisée à Barcelone, a indiqué le service de gestion du trafic de la région.

Importantes voies d'accès vers Barcelone. Parmi ces routes figurent les autoroutes AP7 et A2, qui relient la Catalogne à la France et à Madrid, d'importantes voies d'accès à Barcelone ainsi que des axes névralgiques de la métropole catalane, selon cette source. Les images d'un de ces axes coupés sur la télévision régionale montrent quelques dizaines de personnes avec des drapeaux indépendantistes et une pancarte indiquant "dehors les ministres".

Les indépendantistes dénoncent "une provocation". Ces coupures de routes contrastent avec la reprise du dialogue décidée jeudi soir lors d'une rencontre entre le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et le président indépendantiste régional Quim Torra. La délocalisation du conseil des ministres hebdomadaire à Barcelone est perçue comme une "provocation" par certains indépendantistes.

Les militants radicaux des CDR (Comités de défense de la République), à l'origine des coupures de routes, ont aussi appelé à se rassembler devant le palais où doit se tenir dans la matinée le conseil des ministres afin de tenter d'empêcher sa tenue.

Invitation des militants à bloquer la ville. Parallèlement, l'influente association Assemblée nationale catalane (ANC), organisatrice ces dernières années de manifestations massives pour l'indépendance, a invité ses militants à se rendre en voiture à Barcelone pour bloquer la ville. Une vingtaine d'organisations séparatistes, dont l'ANC et les CDR, ont convoqué une manifestation à 18h dans le centre de Barcelone avec pour slogan "Faisons tomber le régime".