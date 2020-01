Carlos Ghosn : le scénario de sa fuite rocambolesque se précise

C’est un simple caisson à roulettes, habituellement utilisé pour ranger des instruments de musique. A sa surface, deux fentes ont été percées, peut-être pour permettre à Carlos Ghosn de respirer. Car d’après le Wall Street Journal, qui a publié samedi une photo de la boîte en question, c’est caché à l’intérieur que l’ancien patron de Renaud-Nissan aurait quitté le Japon dimanche 29 décembre, au nez et à la barbe des autorités.

Il est soupçonné de s'être envolé le 29 décembre de l'aéroport international du Kansai, près d'Osaka, à bord d'un jet privé, puis d'en avoir pris un autre à Istanbul pour rejoindre Beyrouth le 30 décembre. Les médias japonais précisent que ce type d’avion n’est pas forcément soumis à la vérification des bagages. C’est ce qui aurait permis que la fameuse caisse ne soit ni ouverte ni scannée à la douane.

