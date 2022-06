Candidature de l'Ukraine à l'UE : Une affaire "intérieure à l'Europe", selon le Kremlin

Le Kremlin a qualifié vendredi d'"affaire intérieure à l'Europe" la décision des Vingt-Sept d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'UE, en pleine offensive russe chez son voisin ukrainien. "C'est une affaire intérieure à l'Europe", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tout en soulignant qu'il est "important" pour Moscou que "tous ces processus n'apportent pas davantage de problèmes à la Russie et (...) dans les relations de ces pays avec la Russie".

Moscou dénonce la volonté de la Moldavie "de devenir plus européenne que les Européens"

Il a également dit souhaiter que cela n'aboutisse pas à une détérioration des relations entre Moscou et Bruxelles qui sont actuellement à un niveau si bas "qu'il est très difficile de les dégrader davantage". Dmitri Peskov a par ailleurs dénoncé la volonté de la Moldavie "de devenir plus européenne que les Européens eux-mêmes". Il a aussi rappelé que la Turquie, qui est candidat à l'UE depuis une vingtaine d'années, "n'a jamais pu avancer plus loin. Mais en même temps, elle est devenue un pays souverain et indépendant".

Les dirigeants des Vingt-Sept ont reconnu jeudi, lors d'un sommet, à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'UE. Cette décision marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion. La Géorgie, qui veut également à rejoindre l'UE, devra elle encore faire des réformes pour obtenir ce statut. Une vaste manifestation de soutien aux aspirations européennes de ce pays du Caucase est prévu vendredi soir dans la capitale géorgienne, Tbilissi.