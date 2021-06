Canada : quatre membres d'une famille musulmane tués dans une attaque au pick-up bélier

Quatre membres d'une famille musulmane ont été tués et un enfant a été blessé dimanche soir dans une attaque "préméditée" par un homme conduisant un pick-up dans le sud de l'Ontario, au Canada, a annoncé lundi la police locale. Le suspect, un homme de 20 ans, a été arrêté peu après les faits et inculpé lundi de quatre meurtres avec préméditation et une tentative.

"Il y a des preuves qu'il s'agissait d'un acte prémédité et planifié, motivé par la haine. Nous croyons que les victimes ont été ciblées parce qu'elles étaient musulmanes", a déclaré Paul Waight, enquêteur de la police de la ville de London, où a eu lieu l'attaque dimanche soir. Il a donné peu de détails sur l'enquête mais a indiqué que la police avait examiné les publications du suspect, identifié comme Nathaniel Veltman, sur les réseaux sociaux.

L'inspecteur Waight a déclaré que les autorités locales étaient en contact avec la police fédérale et le procureur général pour déposer "d'éventuelles accusations de terrorisme" contre le suspect.

"Une tuerie de masse perpétrée contre des musulmans"

Vers 20H40 dimanche, selon la police, les cinq membres de la famille attendaient pour traverser un carrefour lorsqu'un pick-up noir "est monté sur le trottoir et les a percutés". Les noms des victimes n'ont pas été divulgués, mais il s'agit d'une femme de 74 ans, d'un homme de 46 ans, d'une femme de 44 ans et d'une adolescente de 15 ans, représentant trois générations d'une même famille, a déclaré le maire de London, Ed Holder. Un garçon de neuf ans a également été hospitalisé à la suite de l'attaque.

"Soyons clairs, il s'agit d'une tuerie de masse perpétrée contre des musulmans, contre des Londoniens, enracinée dans une haine indescriptible", a déclaré Ed Holder.