La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine et la Moldavie, et l'octroi du statut de candidat à la Géorgie, a annoncé mercredi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. "Aujourd'hui est un jour historique", a déclaré Mme von der Leyen, en annonçant devant la presse l'avis favorable de la Commission pour l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie.

