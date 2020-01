Brexit : "On pensait qu’on réussirait à renverser la décision mais maintenant c’est la réalité"

REPORTAGE

Vendredi 31 janvier 2020. À 23 heures, heure locale (minuit en France), le Brexit sera effectif. Ce qui réjouit les "Brexiters" mais déprime profondément celles et ceux qui, jusqu'au bout, auront espéré et milité pour que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne. À Londres, jeudi, ces pro-européens se sont réunis en musique devant le Parlement. Un moyen pour eux d’envoyer un dernier message d’amour à l’Union européenne.

"Merci l’Europe, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, d’avoir travaillé avec nous", s'exclame Suzanne. "Je suis tellement désolée de devoir partir." Les drapeaux européens sont partout, les manifestants habillés de bleu et de jaune. C’est l’occasion pour Carol de partager son chagrin avant vendredi soir : "Je vais être aussi abattue que quand on a eu les résultats du référendum. On pensait qu’on réussirait à renverser la décision mais maintenant c’est la réalité et ça me rend triste."

Dans un futur proche, un retour dans l'Union ?

Les pro-européens espèrent que les Britanniques vont finir par vouloir revenir dans l’Union. Pour Maria ce n’est que le début d’un nouveau combat : "Ça ne va pas se faire cette année, ni l’année prochaine... Mais dans un futur relativement proche il va y avoir un énorme mouvement pour dire ‘on a fait une bêtise, revenons dans l’Union, c’est à elle que nous appartenons’."

Maria va rester devant le Parlement jusque tard dans la soirée. Vendredi, elle a prévu de s’habiller tout en bleu et à 23 heures, au moment fatidique du Brexit, elle allumera une bougie à sa fenêtre.