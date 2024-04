Brésil : une femme tente d'obtenir un prêt en amenant un homme décédé

Les employés de la banque, située dans le quartier populaire de Bangu, à Rio de Janeiro au Brésil, ont appelé les urgences, "après avoir soupçonné que l'homme était mort" car il demeurait inerte, a expliqué a Police civile dans un communiqué.

Érika de Souza Vieira Nunes levou o corpo de Paulo Roberto, de 68 anos, a uma agência bancária do Itaú, em Bangu, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil no nome dele. Ela foi encaminhada para a delegacia prestar depoimento.



Crédito: Divulgação#ODiapic.twitter.com/aL3N19f8Tu — Jornal O Dia (@jornalodia) April 17, 2024

"Elle a essayé de faire semblant qu'il signait des papiers"

Une fois arrivés sur place, les professionnels de santé ont bel et bien confirmé le décès. La suspecte a été arrêtée en flagrant délit de tentative de vol avec fraude et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Ses avocats réfutent ces accusations.

Une enquête est en cours pour établir la cause et le moment du décès. Selon les médias brésiliens, la suspecte a dit aux employés de la banque qu'elle était la nièce de l'homme de 68 ans et a tenté d'obtenir un prêt de 17.000 réais (environ 3.000 euros) en son nom.

"Elle a essayé de faire semblant qu'il signait des papiers" a affirmé le commissaire chargé de l'enquête, Fabio Luiz, au site d'informations G1. Dans une vidéo filmée par des employés de la banque et diffusée par les médias locaux, on peut l'entendre dire: "Vous m'entendez ? Vous devez signer, je ne peux pas le faire à votre place".