Boris Johnson : l'UE doit "laisser tomber" le filet de sécurité irlandais pour éviter un Brexit sans accord

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi que l'Union européenne devait "laisser tomber" le dispositif pour la frontière irlandaise (backstop) prévu dans le projet d'accord sur le Brexit, si elle voulait éviter une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'UE.

"Je ne veux pas qu'il n'y ait pas d'accord"

"Je ne veux pas qu'il n'y ait pas d'accord. Je dis à nos amis dans l'UE, s'ils ne veulent pas un Brexit sans accord, alors il faut que nous laissions tomber le backstop (filet de sécurité, ndlr) hors du traité", a dit le Premier ministre à la presse dans l'avion juste avant d'atterrir en France pour le sommet du G7.

Le dispositif prévu dans le traité du Brexit pour la frontière irlandaise, entre la partie de l'île qui fait partie du Royaume-Uni et la République d'Irlande qui est membre de l'UE, constitue l'un des principaux points de désaccord entre Londres et Bruxelles. Il prévoit que, faute de meilleure solution à l'issue d'une période transitoire, et pour éviter le retour d'une frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, le Royaume-Uni tout entier reste dans un "territoire douanier unique" avec l'UE.

Bras de fer avec l'UE

Mais Boris Johnson estime que ce dispositif porte atteinte à la "souveraineté de l'Etat britannique" et l'empêcherait de mener une politique commerciale indépendante des règles de l'UE. "Si Donald Tusk (le président du Conseil européen, ndlr) ne veut pas rester comme Mr No Deal Brexit, il devrait garder cela à l'esprit", a lancé le Premier ministre britannique.

"L'UE a toujours été prête à la coopération", avait assuré peu avant Donald Tusk, également présent à Biarritz pour le G7, alors que la date officielle du Brexit du 31 octobre approche à grand pas sans que de réelles perspectives d'accord se dessinent. Donald Tusk a lui aussi déclaré qu'il "espérait que le Premier ministre Johnson ne voudra pas entrer dans l'Histoire comme Mr No Deal".

Jeudi, en recevant Boris Johnson à Paris, Emmanuel Macron s'était montré ferme sur la question irlandaise, estimant que le traité négocié apporte des "garanties indispensables à la préservation de la stabilité en Irlande à l'intégrité du marché unique", deux lignes jaunes infranchissables pour lui.