Belgique : un garçon de 12 ans soupçonné de "tentative de meurtre" sur un policier

Un garçon de 12 ans est soupçonné de "tentative de meurtre" en Belgique pour avoir grièvement blessé un policier à coups de couteau lors d'une altercation à proximité d'une école, a-t-on indiqué vendredi de source judiciaire.

Une discussion qui dégénère

Les faits se sont produits jeudi après-midi à Peer dans la province du Limbourg (Nord-Est néerlandophone), quand une discussion entre deux frères, leur mère et un policier qui réglait la circulation a dégénéré. Pour une raison qui reste à déterminer, le plus jeune des deux frères, âgé de 12 ans, a sorti un couteau et frappé le policier, un agent de quartier de la zone de police de Kempenland. Il a été rapidement interpellé, tout comme son frère de 17 ans et la mère.

Le policier, âgé de 41 ans, a été grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger, a indiqué dans un communiqué le parquet du Limbourg. Il a été plusieurs fois atteint "dans le dos" et devra rester une dizaine de jours à l'hôpital, a précisé à l'AFP un porte-parole de la zone de police. Le parquet a saisi un juge de la jeunesse pour "tentative de meurtre". Après son audition prévue vendredi après-midi à Hasselt, le suspect risque un placement dans un centre fermé pour mineurs dans l'attente de son procès.

Le frère poursuivi pour "rébellion en bande"

Quant au frère, il devrait être poursuivi pour "rébellion en bande", a souligné le parquet. Pour les deux frères, "le juge de la jeunesse décidera des mesures appropriées, en tenant compte, entre autres, de la gravité des faits, de la personnalité des mineurs et de leurs conditions de vie", a indiqué le parquet dans son communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur d'éventuelles poursuites contre la mère.