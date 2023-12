Belgique : quatre blessés après des coups de feu sur une grande artère de Bruxelles

Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement mercredi soir lors d'une fusillade survenue sur une grande avenue de Bruxelles (Belgique), qui pourrait être liée à un règlement de comptes, selon le parquet de la capitale belge. Le ou les auteurs des tirs étaient déjà en fuite au moment où les policiers sont intervenus après avoir été appelés vers 19h30, avenue de la Toison d'Or, une artère fréquentée hébergeant de grandes enseignes commerciales.

"Les faits pourraient s’inscrire dans le cadre d’un règlement de compte"

Pour l'instant "il n'y a pas d'élément qui puisse laisser croire qu'il s'agit d'un acte terroriste", a précisé une porte-parole de la police de Bruxelles jointe par l'AFP. Une hypothèse également écartée "à ce stade" par le parquet. "Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits pourraient s’inscrire dans le cadre d’un règlement de compte", a souligné le parquet de Bruxelles dans la soirée. La capitale belge connaît depuis au moins deux ans une augmentation des faits de violences liés au trafic de drogue. Pour un des quatre blessés, le pronostic vital est engagé, selon les autorités. Aucune identité n'a été donnée.

Les coups de feu ont été tirés sur l'avenue de la Toison d'Or à proximité d'une galerie marchande hébergeant un cinéma multiplexe et des grandes enseignes de l'habillement et de la technologie. Un secteur fréquenté notamment par les touristes. Un périmètre de sécurité a été dressé, et un expert balistique a été dépêché sur place dans la soirée. Une juge d'instruction a été saisie d'une enquête pour "tentative de meurtres", selon le parquet.