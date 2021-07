Belgique : nouveaux dégâts après de violents orages

De violents orages ont touché la Belgique samedi soir, provoquant des dégâts dans la province de Namur (sud), dix jours après des inondations qui ont fait 36 morts dans le pays, ont indiqué les autorités. Aucune victime n'était à déplorer, a déclaré à l'AFP un porte-parole du centre de crise national vers 23h00 (21h00 GMT), précisant que les orages étaient terminés et la situation "stabilisée". Ces fortes pluies ont touché en début de soirée 11 communes de la vallée de la Meuse, où elles ont provoqué des inondations. D'impressionnantes images de rues transformées en torrent ont circulé sur les réseaux sociaux, rappelant les scènes vécues dix jours auparavant dans la province de Liège.

Plusieurs maisons évacuées, des voitures emportées

Le porte-parole du centre de crise national, Antoine Iseux, a toutefois précisé que la situation était "sans commune mesure" avec les inondations des 14 et 15 juillet, car les pluies n'avaient cette fois pas provoqué de crue. Elles ont malgré tout causé des dégâts matériels, inondant des caves, endommageant la voirie, des habitations et des voitures. A Namur, capitale de la Wallonie, un mur s'est effondré sur une chaussée près du casino, en contrebas de la citadelle, et plusieurs maisons ont été évacuées.

A une trentaine de kilomètres au sud, dans la ville de Dinant, les pluies ont aussi provoqué des inondations, notamment dans le quartier de la gare. Elles ont emporté des voitures, dont certaines ont obstrué un passage à niveau. La Belgique a été frappée les 14 et 15 juillet par des inondations sans précédent, à la suite de fortes crues provoquées par plusieurs jours de pluies diluviennes. Elles ont touché principalement la région de Liège, dans l'est de la Wallonie, la partie francophone de la Belgique, et fait 36 morts, ainsi que sept personnes toujours portées disparues, selon un dernier bilan publié samedi par le centre de crise.