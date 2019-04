Bahreïn : près de 2 milliards d'euros de contrats signés avec des entreprises françaises

Bahreïn a annoncé lundi la signature de près de deux milliards d'euros au total de contrats commerciaux avec plusieurs grands groupes français dont Thales, Total et Axa, à l'occasion de la visite d'une délégation du royaume de Bahreïn à Paris. Sur ce montant, 1,5 milliard correspondent à des reconductions d'accords commerciaux. Le reste recouvre la signature de nouveaux engagements.

73 millions d'euros de contrats pour Thales et Michelin

Le groupe de haute technologie et de défense français Thales ainsi que le géant du pneu Michelin ont conclu pour 73 millions d'euros de contrats afin d'équiper la compagnie aérienne bahreïnienne Gulf Air, d'après un communiqué de l'agence de promotion de l'investissement Economic Development Board du Bahreïn (EDB). Total a par ailleurs signé un protocole d'accord avec le groupe Tatweer Petroleum concernant l'exploration d'un gisement pétrolier et de gaz découvert en 2018 au large de la côte ouest du royaume.

Le leader de l'assurance Axa a quant à lui signé un protocole d'accord pour la construction d'un nouveau siège régional au Bahreïn tandis que Amundi gèrera quelque 450 millions d'euros d'actifs pour le compte de la société de gestion d'actifs Osool.

Engie et Airbus toujours très engagés au Bahreïn

La valeur cumulée des accords commerciaux entre le Bahreïn et la France atteignent ainsi aujourd'hui 4,15 milliards d'euros, selon l'agence EDB qui rappelle que près de 70 % de l'eau et de l'électricité du pays sont produits par des usines de dessalement et des centrales thermiques construites par Engie et que Airbus est l'un des premiers fournisseurs d'avions de Gulf Air.