Avalanche meurtrière en Suisse : "Se dire qu'il y a des gens sous des blocs de neige, c'est terrible, ça glace le sang"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Quatre skieurs ont été blessés, dont un grièvement, mardi dans une avalanche qui a recouvert une piste de la station des Alpes suisses de Crans-Montana, mais d'autres personnes pourraient être encore ensevelies sous l'épaisse couche de neige, ont annoncé la police et les responsables du domaine skiable. La police a indiqué mardi soir que les opérations de secours allaient se poursuivre dans la nuit afin de retrouver d'éventuels survivants.

"Il y avait une telle masse de neige sur la piste...". L'accident est survenu vers 14h15 sur la piste Kandahar au lieu-dit Passage du Major, dans le secteur de la Plaine-Morte, à quelque 2.600 m d'altitude. "J'ai vu une énorme coulée de neige sur la piste, avec déjà des gens qui travaillaient pour essayer de trouver d'éventuels survivants", a raconté Alexis, au micro d'Europe 1. Le jeune homme de 20 ans est arrivé sur place seulement quelques minutes après l'avalanche.

"Des hélicoptères sont arrivés pour amener du matériel et des secouristes. On est tous allés voir si on pouvait les aider à extraire des gens de la neige. Il y avait une telle masse de neige sur la piste que c'était pratiquement impossible de voir ou d'entendre quelqu'un."

"C'est terrible, ça glace le sang". "En tant que spectateur de la scène, on a un grand sentiment d'impuissance", confie encore le jeune homme. "C'est assez effrayant à voir. Il y a des blocs de neige qui font la largeur d'un camion et se dire qu'il y a des gens dessous... C'est terrible, ça glace le sang. J'étais avec quatre amis et voyant ça, on s'est dit 'Quelle chance on a eu de ne pas être dessous, ça aurait pu être nous.' C'est pour ça qu'on a fait en sorte de pouvoir servir à quelque chose d'une façon ou d'une autre."

"Plusieurs personnes ensevelies". Dans un premier temps, la police a tweeté qu'il y avait "plusieurs personnes ensevelies". Mais le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, a déclaré aux médias suisses qu'"entre dix et douze personnes" avaient été emportées par la coulée de neige.

⁦⁦@PoliceValais⁩ être cette vidéo vous sera t elle utile pour les recherches en localisant des personnes ; on voit une motoneige à l’arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter #AvalancheCransMontanapic.twitter.com/y8V5oYZR7G — Alexis Ramu (@alexisramu) 19 février 2019

Devant la presse, un porte-parole de la police valaisanne a déclaré craindre que d'autres victimes aient été emportées, en se basant sur les témoignages recueillis auprès d'autres skieurs présents. La télévision suisse RTS a rapporté que l'armée avait installé des éclairages afin que les 240 secouristes puissent continuer leurs recherches. Les skieurs se trouvant sur une piste balisée, ils n'étaient sans doute pas équipés de détecteurs utilisés par les amateurs de hors piste. Et les chances de survie en cas d'avalanche s'amenuisent très rapidement.

Une neige très compacte. D'après la police, la coulée de neige faisait 840 mètres de long et 100 mètres de large et a recouvert la piste sur environ 400 mètres. Des secouristes, joints par le journal valaisan Le Nouvelliste, ont expliqué que la couche de neige atteignait plus de deux mètres et qu'elle était "très compacte".

Un risque d'avalanche de 2 sur 5. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'avalanche. Plusieurs hypothèses sont envisagées : soit l'avalanche a été déclenchée par des skieurs, soit ce sont les conditions climatiques qui en sont la cause. Le site Internet du domaine skiable indique que le risque d'avalanche était de 2 sur une échelle graduée de 1 à 5. Une avalanche sur une piste balisée est très rare, car elles touchent le plus souvent des zones hors piste.