Autriche : tirs près d'une synagogue de Vienne, au moins deux morts dont un assaillant

Plusieurs coups de feu ont été tirés lundi soir dans le centre de Vienne, selon la police qui a fait état de "blessés", des médias locaux évoquant une attaque à proximité d'une importante synagogue de la capitale autrichienne, vers Seitenstettengasse. Un des agresseurs - il sont plusieurs - a été abattu, selon la police de Vienne qui a publié un post sur le réseau social Twitter. Un autre serait "en fuite", a précisé le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence de presse autrichienne APA. D'après la même source, un policier a par ailleurs été gravement blessé.

Au moins une victime

Dans son tweet, la police de Vienne a également indiqué qu'une victime était à déplorer et plusieurs personnes blessées, dont un policier. La fusillade a éclaté vers 20h et six scènes de crime ont été identifiées.

"Une personne avec une arme automatique qui tirait sauvagement"

Un témoin, interrogé sur une chaîne de télévision, a dit avoir vu "courir une personne avec une arme automatique, qui tirait sauvagement". La police est alors arrivée sur les lieux et a riposté, un autre témoin faisant état "d'au moins 50 coups de feu". "A ce stade, il n'est pas possible de dire si la synagogue était visée", a réagi sur Twitter Oskar Deutsch, le président de la Communauté israélite de Vienne (IKG).

La fusillade est "apparemment une attaque terroriste", a déclaré le ministre autrichien de l'Intérieur à la presse. Plusieurs personnes ont été blessées, a précisé Karl Nehammer, ajoutant que l'attaque, commise par plusieurs auteurs, était toujours en cours lundi soir. Il a appelé les habitants à la prudence et à rester chez eux.

>> Plus d'informations à suivre...