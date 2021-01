Australie : un fugitif retrouvé nu dans une zone infestée de crocodiles

Un homme qui avait violé les obligations de son contrôle judiciaire a été découvert nu par deux pêcheurs dans une zone de mangrove infestée de crocodiles de l'extrême-nord de l'Australie, où il avait survécu plusieurs jours dans des arbres en mangeant notamment des escargots. Kevin Joiner et Cam Faust étaient en train de pêcher dimanche après-midi près de Darwin, la capitale du Territoire du Nord, quand ils ont entendu les appels à l'aide de cet homme, qui était couvert de boue et de piqûres de moustiques, selon les médias locaux.

"On s'est dit qu'il avait eu un Nouvel an agité"

"On ne comprenait pas ce qu'il faisait là", a déclaré mercredi Kevin Joiner à Nine News. "On s'est dit qu'il avait eu un Nouvel an agité." L'homme était déshydraté et avait besoin d'aide, alors les pêcheurs l'ont pris avec eux, lui ont donné un short, une bière et l'ont emmené à Darwin, selon Kevin Joiner. Mais une fois à l'hôpital, il a été arrêté pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire dans une affaire de vol à main armée.

L'homme était poursuivi dans plusieurs affaires

Les deux pêcheurs ont dit être tombés des nues car l'homme leur avait affirmé qu'il s'était perdu en se promenant dans la zone. "C'est en allant lui rendre visite à l'hôpital que nous avons découvert ça", a expliqué Cam Faust. Len Turner, un responsable de la police du Territoire du Nord, a confirmé aux médias que l'homme était poursuivi dans plusieurs affaires. "Il est en état d'arrestation mais est toujours à l'Hôpital royal de Darwin, où il est soigné pour l'épreuve qu'il s'est lui-même infligée", a-t-il dit au journal NT News.