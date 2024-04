Australie : l'attaquant de l'église inculpé pour terrorisme

Un adolescent de 16 ans a été inculpé d'"acte terroriste" pour avoir poignardé un évêque pendant un sermon diffusé en direct dans une église près de Sydney, en Australie, a annoncé vendredi la police. Mar Mari Emmanuel, évêque d'une église assyrienne, a été poignardé à six reprises à la tête et à la poitrine lundi soir dans l'église du Christ Bon Pasteur à Wakeley, dans la banlieue de Sydney. Il a été hospitalisé sans que ses jours soient en danger.

Selon la police, l'agresseur a voyagé durant 90 minutes pour se rendre à Wekeley, un quartier connu pour accueillir des membres de la petite communauté chrétienne assyrienne ayant fui les persécutions et la guerre en Irak et en Syrie. Le suspect, qui a été maîtrisé par les fidèles et a été blessé dans l'échauffourée, a été hospitalisé après son arrestation. Il doit être entendu vendredi par un tribunal pour enfants depuis son lit, a indiqué Karen Webb, commissaire de la police de l'État de Nouvelle Galles-du-Sud.

Un évêque critique envers les vaccins

L'Équipe conjointe de lutte antiterroriste de Sydney, composée de plusieurs services de police et de renseignement, l'a inculpé pour "avoir commis un acte de terrorisme", sur la base du contenu des appareils électroniques trouvés chez lui et d'un interrogatoire à l'hôpital, a-t-elle ajouté. La liberté sous caution lui a été refusée, et il encourt la prison à vie s'il est déclaré coupable.

La police n'a pas précisé quelle idéologie avait motivé l'assaillant. L'évêque, dont les sermons retransmis sur internet sont très suivis, a acquis sa notoriété en critiquant notamment les vaccins contre le Covid-19 et les confinements pendant la pandémie, et en défendant la primauté de sa foi sur d'autres religions, dont l'islam.