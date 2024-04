Au Québec, Gabriel Attal défend «l'attachement très fort» de la France à la laïcité

Le Premier ministre Gabriel Attal a de nouveau défendu vendredi les modèles français et québécois de la laïcité, tout en disant qu'il n'en faisait pas une "arme politique ou culturelle", lors d'un voyage dans la province francophone canadienne. "J'ai affirmé un attachement très fort, qui est celui de la France, à la laïcité. Nous avons cette même approche en partage", a déclaré Gabriel Attal lors d'une conférence de presse dans la ville de Québec au côté du Premier ministre québécois François Legault. "C'est avant tout une liberté qui permet l'égalité et la fraternité", a-t-il précisé avant d'ajouter : "Les Québécois ne sont pas seuls sur ce sujet".

Une déclaration commune pour renforcer le français et promouvoir la langue

La question de la laïcité est l'un des points de friction très forts entre le Québec et le reste du Canada qui considère les lois québécoises comme "anticonstitutionnelles" et "racistes". Une opposition qui va jusqu'au sommet du gouvernement canadien : le Premier ministre Justin Trudeau défend une approche multiculturaliste de la société et s'oppose frontalement au Québec sur le sujet.

Insistant sur les "liens solides et inébranlables" qui unissent le Québec et la France, MM. Attal et Legault ont par ailleurs signé une déclaration commune pour renforcer le français et promouvoir la langue, y compris en ligne. "Nous avons un trésor en commun, notre langue. Et je veux vraiment vous remercier pour votre engagement sans faille pour la défense de la langue française. Vous pouvez compter sur la France pour vous aider", a déclaré Gabriel Attal.

Le Québec et la France s'engagent à renforcer la "découvrabilité" (potentiel pour un contenu en ligne de capter l'attention) des contenus de langue française dans l'espace numérique, la lutte contre la désinformation et la promotion de la francophonie économique, selon les ententes conclues lors de la 21e Rencontre alternée des Premiers ministres (RAPM), dont la dernière édition remontait à 2018. Ils ont aussi renouvelé l'entente en matière de mobilité étudiante de 2015 pour permettre aux étudiants de bénéficier d'exemptions tarifaires lors de leur inscription à l'université.

Visite d'une école aux méthodes pédagogiques innovantes

Plus tôt dans la matinée, Gabriel Attal a visité une école primaire de la banlieue de Québec aux méthodes pédagogiques innovantes : ateliers de cuisine pour apprendre aussi les divisions, cours à l'extérieur dans la nature, gestion des émotions, élèves mini-éducateurs des plus jeunes. "C'est un bon modèle", a salué le Premier ministre, attentif à la lutte contre le harcèlement et à la gestion des écrans.

Devant des plateaux de cornets à la tire d'érable, des friandises qui peuvent aussi servir à travailler le calcul des divisions, les élèves québécois excellant dans les mathématiques selon l'OCDE, il a évoqué un changement dans l'enseignement de cette matière en France "avec le concret, l'imagé ou l'abstrait", confiant au passage son goût pour les bonbons au sirop d'érable.

Échange avec des chefs d'entreprise

Pour finir son premier voyage officiel hors d'Europe, Gabriel Attal a échangé avec des chefs d'entreprise à Montréal, ville qui compte près de 200.000 Français. "Les liens sont très forts (entre la France et le Québec) et c'est notamment grâce à vous", a-t-il vanté devant un parterre d'entrepreneurs, en indiquant que les échanges avaient bondi de 9% l'an dernier.

M. Legault a lui souhaité que les deux pays soient des "portes ouvertes" réciproques pour leurs entreprises face au risque de protectionnisme aux Etats-Unis: "C'est donnant-donnant".