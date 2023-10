Attaques russes en Ukraine : un «cratère de drone» découvert côté roumain

La Roumanie, membre de l'Otan, a découvert jeudi des dégâts au sol causés par la "possible explosion" d'un drone à la suite des attaques russes nocturnes sur des infrastructures portuaires, près du Danube, en Ukraine voisine. "Vers 05H00 du matin, les équipes au sol ont signalé la découverte d'un cratère de drone, avec une possible explosion à l'impact, dans une zone de végétation", à environ 3 km à l'ouest du village de Plauru, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. "Des mesures ont été prises pour sécuriser la zone" et "les alliés sont informés en temps réel", a-t-il ajouté.

"Une menace pour les citoyens"

La Roumanie a découvert des débris de drone à plusieurs reprises ces dernières semaines dans cette région du sud-est de la Roumanie, qui partage une frontière de 650 km avec l'Ukraine. Face à cette situation, les autorités ont dénoncé des violations de l'espace aérien constituant "une menace pour les citoyens" et ont construit des abris anti-aériens. Bucarest a de nouveau condamné jeudi "les attaques menées par la Fédération de Russie" contre les ports ukrainiens du Danube, les qualifiant d'"injustifiées et en contradiction flagrante avec les règles du droit international humanitaire".

Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Constantin Spinu, "il n'y avait pas d'intention, dans aucun des cas, de toucher le territoire de la Roumanie". "Ce qui semble être différent" par rapport aux frappes précédentes, c'est cette possible explosion au moment de l'impact, a-t-il dit à la chaîne de télévision Digi 24. En visite mardi en Roumanie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait justement évoqué "la menace" pour son voisin posée par les missiles et drones russes et dit travailler à un "renforcement de la défense aérienne".

Depuis le lancement en février 2022 de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Otan s'efforce d'éviter un débordement de la guerre sur son territoire. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé jeudi avoir détruit 28 drones russes dans la nuit, alors qu'une frappe a endommagé des bâtiments dans le district d'Izmaïl, juste en face de Plauru, sur l'autre rive du Danube. Après l'abandon en juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production, la Russie a multiplié les attaques dans cette région, où sont situés des plateformes et ports cruciaux pour le commerce sur la mer Noire.