Attaques au Daguestan : le bilan s'alourdit à 20 morts et 46 blessés

Les attaques armées dimanche contre des églises orthodoxes et au moins une synagogue au Daguestan, dans le Caucase russe, ont fait 20 morts et 46 blessés, selon un nouveau bilan publié lundi par les autorités de cette région. "L'attentat terroriste perpétré hier dans la République à Makhachkala et à Derbent a fait 46 blessés, parmi lesquels des civils et des membres des forces de l'ordre. Malheureusement, 20 personnes ont été tuées", a indiqué le ministère de la Santé. de cette région à majorité musulmane.

Plus d'informations à suivre...