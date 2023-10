Attaque du Hamas : l'historien Georges Bensoussan dénonce «un déchaînement de sauvagerie»

Au troisième jour d'affrontements, qui ont fait plus de 1.100 morts dans les deux camps, l'armée israélienne tente de reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas. L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé "plus de 500 cibles" dans la nuit sur la bande de Gaza.

Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque et 2.150 ont été blessés, selon l'armée israélienne dans un nouveau bilan publié lundi matin. 413 Palestiniens, dont 78 enfants et 41 femmes ont été tués, et 2.300 blessés, selon les autorités locales. Selon le Bureau de presse du gouvernement (GPO), le Hamas a fait "plus de 100 prisonniers". Parmi eux, des enfants "exhibés dans des cages à animaux" et une jeune femme germano-israélienne "démembrée et traînée dans les rues de Gaza", a affirmé Georges Bensoussan, historien, auteur de l'ouvrage Les origines du conflit israélo-arabe.

Les affrontements les plus meurtriers sur le territoire d'Israël depuis sa création

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi, Georges Bensoussan a dénoncé un "déchaînement de sauvagerie". "Cela provoque un effet de sidération. Cette sauvagerie est très angoissante parce que ça interroge sur les limites de notre humanité. Tout excès de sauvagerie pose la question suivante : de quoi sommes-nous capables et à partir de quand bascule-t-on dans la décivilisation ?" a-t-il questionné. Pour Georges Bensoussan, ces combattants sont des terroristes. Pour la simple raison, "qu'ils ne distinguent ni civils ni militaires".

Quelle cohabitation entre ces deux peuples ?

D'après l'historien, cette attaque du Hamas marque un tournant dans l'Histoire. "C'est la première fois depuis 1948 que le combat a lieu sur le sol israélien. Dans les précédents conflits, la guerre des Six Jours, de Kippour, ont eu lieu en territoire extérieur, ce n'est pas du tout la même chose. Et les précédents conflits, comme Kippour, a fait 2.600 morts et ont tué à 95% des militaires. Ici, ce sont des victimes en masse : 700 morts en moins de 36 heures, c'est plus que le bilan de la guerre des Six Jours", a-t-il indiqué.

"La sauvagerie, la plus extrême, qui n'est plus du politique, qui se déroule sur ce territoire, interroge forcément les Israéliens sur la coexistence possible avec ces voisins. Ces peuples doivent se dire 'nous devons cohabiter, coexister sur la même terre' mais comment coexister après ça ?" s'est interrogé Georges Bensoussan au micro d'Europe 1-CNews.

Ce lundi matin, l'armée israélienne continue de se battre avec des combattants palestiniens infiltrés sur le territoire d'Israël en "sept ou huit" points autour de la bande de Gaza. Une guerre qui sera "longue et difficile" a mis en garde le Premier ministre Benjamin Netanyahu.