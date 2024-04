Attaque de l'Iran contre Israël : «la menace génocidaire n'est pas un fantasme», assure Georges Bensoussan

Depuis la nuit de samedi, la communauté internationale a de nouveau les yeux rivés sur le Proche Orient. En cause : une attaque jugée sans précédent de l'Iran, avec un envoi de missiles et de drones, lancée sur Israël en réponse à l'attaque de l'ambassade iranienne en Syrie le 1er avril dernier. Si 99% des drones et missiles tirés ce week-end depuis l’Iran ont été interceptés, grâce notamment au "Dôme de fer", la crainte d'une escalade est de plus en plus présente.

"Ils ont les moyens de le faire demain"

Ce qui effraie le plus la communauté internationale, c'est d'ailleurs le caractère nucléaire que ce conflit pourrait emprunter. Car depuis des années, l'Iran développe un programme nucléaire et serait "plus proche que jamais" de la bombe nucléaire, selon le Washington Post. Une menace bien réelle pour Georges Bensoussan, historien et auteur de "Les origines du conflit israélo-arabe", invité de la Grande interview Europe 1/CNews.

"Ce n'est pas un ressenti. L'État iranien, qui n'appelle jamais Israël par son nom, appelle à leur disparition, comme le Hamas. Ces gens là disent à l'État d'Israël et aux Israéliens : 'vous devez disparaître de la surface de la terre'", décrit le spécialiste au micro de Sonia Mabrouk ce mardi. "Ils ont les moyens de le faire demain. Ils l'ont prouvé ici, en franchissant un seuil, en envoyant 300 engins qui n'étaient pas équipés de fleurs, mais qui étaient équipés de 60 tonnes d'explosifs. Si ces engins n'avaient pas été arrêtés à 95 %, il y aurait eu des milliers de morts en Israël", affirme-t-il.

Riposte israélienne

Pour le spécialiste, même si l'attaque a été contrée, il s'agit tout de même d'un acte de guerre extrêmement grave. Et la menace nucléaire des deux côtés fait réagir l'ensemble des puissances occidentales, qui appelle à la retenue. "La menace génocidaire, ce n'est pas un fantasme d'Israéliens ou un fantasme de juif obsédé par la Shoah. C'est une réalité qui est dite clairement par les tenants du régime iranien", rappelle Georges Bensoussan.

Et face à cette attaque sans précédent de l'Iran, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a promis lundi soir une "riposte" de l'État hébreu. Une annonce sans surprise pour l'historien qui espère cependant une réponse "intelligente et mesurée" de la part d'Israël.