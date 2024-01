Attaque contre une église italienne à Istanbul, un mort

Deux assaillants masqués ont attaqué dimanche à Istanbul une église italienne en pleine cérémonie religieuse, faisant un mort, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya. L'attaque est survenue vers 11H40 locales (08H40 GMT) dans le quartier Sariyer d'Istanbul, a annoncé le ministre de l'Intérieur sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte, a-t-il ajouté.

Selon le ministre, une personne qui assistait à la célébration, simplement identifiée par ses initiales C. T., a été tuée. "Nous condamnons fermement cette attaque ignoble", a ajouté Ali Yerlikaya. Les assaillants ont visé cette personne en pleine messe, a dénoncé Omer Celik, le porte-parole du parti au pouvoir AKP (Parti pour la justice et le développement). "Nos forces de sécurité mènent une enquête à grande échelle sur cette affaire", a-t-il déclaré. "Ceux qui menacent la paix et la sécurité de nos citoyens n'atteindront jamais leurs objectifs".

Des membres présumés du groupe jihadiste Etat Islamique soupçonnés ces derniers mois

Le mobile de cette attaque n'était pas connu dans l'immédiat. En décembre, les forces de sécurité turques avaient arrêté 32 suspects, membres présumés du groupe jihadiste Etat Islamique (EI), soupçonnés de préparer des attentats contre des synagogues, des églises et l'ambassade d'Irak. Les arrestations avaient été effectuées dans neuf villes différentes, dont Istanbul et Ankara, la capitale.

La Turquie a intensifié ces derniers mois les opérations contre les membres de l'EI, qui a revendiqué un certain nombre d'attentats meurtriers en Turquie, dont un, le 1er janvier 2017 dans un nightclub d'Istanbul, qui avait fait 39 morts.