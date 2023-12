Argentine : Volodymyr Zelensky sera présent à la cérémonie d'investiture de Javier Milei

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra à l'investiture du président élu argentin Javier Milei, a annoncé samedi Kiev. Volodymyr Zelensky est "en route pour l'Argentine afin d'assister à l'investiture du président nouvellement élu Javier Milei", qui doit avoir lieu dimanche, a souligné la présidence ukrainienne.

La Russie sera représentée par son ambassadeur en Argentine

Javier Milei, un outsider politique, a promis de déraciner l'establishment politique argentin et a remporté les élections de fin novembre. Volodymyr Zelensky l'a félicité et les deux dirigeants se sont entretenus au téléphone peu après l'élection de Javier Milei. Le président ukrainien l'a ensuite remercié pour son "soutien clair à l'Ukraine". "Les Ukrainiens le remarquent et l'apprécient", a déclaré le président ukrainien sur X, l'ancien Twitter.

Le bureau de président-élu a publié une déclaration après l'appel indiquant qu'il avait "proposé que l'Argentine soit l'hôte d'un sommet entre l'Ukraine et l'Amérique latine". La Russie devrait être représentée à la cérémonie d'investiture du président argentin par son ambassadeur en Argentine, Dmitri Feoktistov, ont rapporté les agences de presse russes. Le Kremlin a "pris note d'un certain nombre de déclarations faites par Javier Milei au cours de la campagne électorale", a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov.

"Mais nous nous concentrerons et nous le jugerons principalement sur les déclarations qu'il fera après l'investiture", a ajouté Dmitri Peskov. Le président russe Vladimir Poutine a félicité Javier Milei pour sa victoire, selon un communiqué du Kremlin. Un certain nombre d'autres dirigeants étrangers devraient assister à l'investiture. Le roi d'Espagne Felipe, le Hongrois Viktor Orban, le Paraguayen Santiago Pena, l'Uruguayen Luis Lacalle Pou et le Chilien Gabriel Boric devraient être présents.