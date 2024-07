Argentine : la femme accusant deux rugbymen français de viol hospitalisée

La femme qui a accusé les deux joueurs de l'équipe de France de rugby, Oscar Jegou et Hugo Auradou, de l'avoir violée et violentée dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel de la ville argentine de Mendoza a été hospitalisée jeudi, a indiqué son avocate à l'AFP. Cette femme de 39 ans souffre "d'une décompensation générale du corps suite à tout ce qui s'est passé et est hospitalisée", a déclaré Me Natacha Romano, indiquant que sa cliente devrait rester en observation entre 24 et 48 heures.

Les deux joueurs français en route pour Mendoza

Arrêtés lundi dans le cadre de l'enquête ouverte pour violences sexuelles alors qu'ils se trouvaient dans la capitale argentine avec l'équipe de France, les deux joueurs ont entamé jeudi matin un trajet de quelque 1.100 km par voie terrestre, a constaté l'AFP et confirmé le porte-parole du ministère de la Sécurité de la province de Mendoza. Une audience a été fixée vendredi matin à 9 heures locales (midi GMT), selon le porte-parole du parquet de Mendoza, Martin Ahumada.

Le deuxième ligne de Pau (sud-ouest) Hugo Auradou, 20 ans, et le troisième ligne de La Rochelle (ouest) Oscar Jegou, 21 ans, affirment avoir eu "une relation sexuelle avec la jeune femme mais (...) fermement nié toute forme de violence", dans la nuit de samedi à dimanche au Diplomatic Hotel de Mendoza où logeaient joueurs et staff français, après la victoire (28-13) du XV de France face aux Argentins.

Des faits passibles de 20 ans de prison

Des relations sexuelles "consenties", a réaffirmé leur avocat, Me Rafael Cuneo Libaronan frère du ministre de la Justice. "Elle prétend avoir été battue, les caméras (de surveillance de l'hôtel) disent qu'elle ne l'a pas été", a-t-il expliqué.

Mais selon l'avocate de la plaignante de 39 ans, fille et sœur d'avocats, "il s'agirait de violence sexuelle particulièrement atroce (...) avec la participation de deux personnes, avec violence, pour les deux", a déclaré lors d'un entretien avec l'AFP mercredi Me Natacha Romano. Elle a évoqué des "violences sexuelles avec pénétration", la définition judiciaire du viol en Argentine. En droit argentin, les violences sexuelles peuvent caractériser des faits allant de l'agression sexuelle au viol aggravé, qui pourraient être passibles de 20 ans de prison.