Argentine : 20 jours après la noce, elle tente de tuer son mari

Une Argentine de 50 ans a été arrêtée près de Buenos Aires pour tentative de meurtre de l'homme qu'elle avait épousé 20 jours plus tôt, selon le journal Clarin. Présumé complice, l'ex-compagnon de la mariée, un Paraguayen résidant en Argentine, a également été placé en détention.

Une tentative de meurtre maquillée en suicide. Les deux suspects ont frappé le mari à la tête et ont tenté de le pendre, pour faire croire à un suicide, selon le journal. Mais l'homme de 44 ans a survécu et pu raconter l'enchaînement des événements à la police. Les faits remontent au 6 mars, mais les enquêteurs ont mis deux semaines pour élucider l'affaire. Selon la sœur de la victime, les deux suspects cherchaient à s'emparer des biens du nouveau mari, propriétaire d'ateliers de vente et réparation de pneumatiques.