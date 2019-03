Manifestations nocturnes en Algérie contre la candidature de Bouteflika

La mobilisation se poursuit. Plusieurs centaines de jeunes ont défilé dimanche soir dans le centre d'Alger et ailleurs en Algérie pour protester contre la candidature, officiellement déposée plus tôt, d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril pour un cinquième mandat. Confronté à une contestation inédite depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État il y a 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, s'est engagé dimanche soir, s'il est réélu, à engager des réformes, à ne pas terminer son mandat et à organiser une présidentielle anticipée à laquelle il ne se représentera pas.

Une manifestation se dirige en ce moment de la place des Martyrs à Alger centre. pic.twitter.com/Rpo0ggRGvm — Hamdi (@HamdiBaala) 3 mars 2019

Des marches nocturnes dans plusieurs villes. Aucun policier n'était visible dans le centre de la capitale, quadrillé ces derniers jours par un impressionnant dispositif sécuritaire, a constaté un journaliste de l'AFP. Le cortège semblait grossir à mesure qu'il sillonnait le cœur d'Alger, où de nombreux véhicules, voitures et scooters, circulaient en klaxonnant. A Béjaïa, en Kabylie, une région traditionnellement frondeuse, plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés devant le siège de la wilaya (préfecture) aux cris de : "Vous voulez la guerre ? On est là !", ont raconté des habitants à l'AFP.

D'autre marches nocturnes similaires se déroulaient dans plusieurs autres villes, selon le site d'information internet TSA (Tout sur l'Algérie), notamment à Jijel (250 km à l'est d'Alger), Boufarik (25 km au sud), Bouira et Guelma (82 et 350 km au sud-est).