Albanie : deux Russes et un Ukrainien arrêtés en tentant de pénétrer dans une usine d'armement

Deux Russes et un Ukrainien ont tenté d'entrer par la force dans une usine d'armement en Albanie, blessant deux soldats albanais qui leur ont barré la route, a annoncé samedi soir le ministère de la Défense. L'un des suspects a attaqué les gardes qui l'ont surpris prenant des photos de l'usine de Gramsh (centre), où sont démantelées des armes non utilisées, a précisé dimanche le ministre de la Défense Niko Peleshi.

"En tentant d'échapper au contrôle, l'un des ressortissants russes, identifié par les initiales M.Z., 24 ans, a utilisé un spray neuroparalysant sur les deux gardes" surveillant le site, a-t-il ajouté, en rendant visite à l'hôpital aux deux soldats blessés aux yeux.

"Tenir compte d'un contexte régional et politique plus large"

L'homme ainsi que deux autres, un Russe de 33 ans identifié comme S.T. et un Ukrainien de 25 ans identifié comme F.A., qui attendaient dans une voiture aux abords de l'usine, ont tous trois été arrêtés. "Cet événement doit être examiné en tenant compte d'un contexte régional et politique plus large", a encore déclaré Niko Peleshi. Le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré que les trois personnes étaient "soupçonnées d'espionnage".

La police militaire, ainsi que les services de renseignement et de lutte contre le terrorisme, ont été dépêchés sur place pour enquêter sur l'incident. L'Albanie est membre de l'OTAN depuis 2009.