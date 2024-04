Aide humanitaire : ouverture d'un nouvel accès au nord de Gaza, selon Israël

L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'un nouveau point de passage avait ouvert avec le nord de la bande de Gaza accueillant de premiers camions d'aide humanitaire pour améliorer l'accès aux civils palestiniens pris au piège des combats. "Les premiers camions d'aide alimentaire sont entrés hier (jeudi, ndlr) à Gaza par le nouveau point de passage nord" situé au sud d'Israël, a déclaré sur X l'organisme israélien chargé des affaires civiles palestiniennes (Cogat).

La plupart des camions entrent par le point de passage de Rafah

Une vidéo du Cogat accompagnant ce message montre des véhicules militaires et au moins un camion chargé de palettes entrant dans la bande de Gaza. "Les camions ont été soumis à des contrôles de sécurité approfondis par les autorités de sécurité de l'Autorité des passages terrestres du ministère de la Défense" avant d'être escortés par l'armée israélienne jusqu'au nouveau point de passage, a déclaré l'armée dans un communiqué séparé.

En réponse à des demandes de l'AFP, les autorités israéliennes n'ont pas révélé le nombre de camions entrés jeudi, ni l'emplacement exact du nouveau point de passage, que les médias ont localisé à proximité de la localité israélienne de Zikim, non loin d'Erez un point de passage actuellement fermé. Depuis des mois, les organisations humanitaires et les chancelleries étrangères, y compris les États-Unis, principal allié d'Israël, exhortent le pays à ouvrir des routes directes d'approvisionnement vers le nord de la bande de Gaza, où la crise humanitaire est la plus aiguë.

Pour l'heure, la plupart des camions entrent par le point de passage de Rafah à la frontière entre l'Égypte et Gaza, à l'extrémité sud du territoire palestinien ravagé depuis plus de six mois par la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Pour augmenter les arrivées d'aide au nord de Gaza, la première zone sur laquelle Israël a lancé son offensive après l'attaque du Hamas le 7 octobre, l'armée avait dit le 5 avril que le checkpoint d'Erez allait être rouvert, avant d'opter, selon les médias, pour un emplacement alternatif.