Aide à l'Ukraine : l'UE promet de ne pas se reposer sur les États-Unis

Les Européens ont assuré lundi qu'ils continueraient à aider l'Ukraine après l'octroi par les États-Unis d'une aide de près de 61 milliards de dollars à Kiev. "Nous devons aller de l'avant, c'est un moment crucial", a affirmé la cheffe de la diplomatie lettone, Baiba Braze, à son arrivée à Luxembourg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne. Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a adopté samedi un plan d'aide de 60,8 milliards de dollars à l'Ukraine soutenu par des élus des deux bords. Une enveloppe réclamée depuis des mois par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Ce n'est pas seulement un moment positif et important pour l'Ukraine, mais aussi pour mieux assurer la paix en Europe", a déclaré de son côté la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Et, "c'est pourquoi nous allons discuter intensément ici (à Luxembourg) (...) de la façon d'augmenter notre aide à l'Ukraine, particulièrement en ce qui concerne la défense antiaérienne", a assuré la ministre allemande. L'Ukraine, en difficultés sur le champ de bataille, réclame depuis des mois auprès de ses alliés qu'ils lui envoient de nouvelles armes, et particulièrement des systèmes de défense antiaérienne au moment où les forces russes pilonnent ses villes et infrastructures. Mais, en dépit des encouragements de l'Otan, aucune annonce n'est attendue lundi, lors de cette réunion à Luxembourg.

La question épineuse des missiles Patriot

"Ce dont nous avons besoin, c'est de passer à l'action, mais parfois il est nécessaire de discuter avant d'agir et c'est ce que nous faisons aujourd'hui", a déclaré la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren. Les Pays-Bas sont l'un des six pays européens qui détiennent des batteries de Patriot, réclamées par l'Ukraine, avec l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, l'Espagne, la Roumanie. Ces missiles sol-air sont les plus efficaces contre les missiles hypersoniques utilisés par l'armée russe contre les infrastructures ukrainiennes. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a souligné vendredi l'urgence de l'envoi de ces batteries en Ukraine.

L'Espagne, qui détient aussi des batteries de Patriot, est réstée lundi évasive sur ses intentions. "L'Espagne a toujours fait tout ce qu'elle a pu dans la mesure de ses possibilités" pour aider l'Ukraine, a déclaré lundi le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. L'Allemagne est pour le moment le seul pays à avoir annoncé l'envoi d'une batterie supplémentaire de Patriot à Kiev.