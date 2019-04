Agente russe condamnée aux États-Unis : Poutine dénonce une décision "arbitraire"

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié samedi "d'arbitraire" la condamnation aux États-Unis à 18 mois de prison de Maria Butina, accusée d'être une agente russe.

"C'est en effet de l'arbitraire. On ne comprend pas pourquoi elle a été condamnée", a déclaré Vladimir Poutine, lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet des Nouvelles routes de la soie à Pékin. Citoyenne russe, Maria Butina a été condamnée vendredi à 18 mois de prison par un tribunal de Washington pour avoir infiltré l'appareil politique américain à travers ses liens avec la NRA, le puissant lobby pro-armes. "Il n'y a rien dont on pourrait l'accuser. Mais pour que cette affaire n'ait pas l'air complètement ridicule, on l'a condamnée à 18 mois de prison", a déclaré samedi le président russe.

Des accusations "montées de toutes pièces" selon Moscou

Inculpée pour "complot" en vue de "promouvoir les intérêts de la Russie", Maria Butina a été arrêtée en juillet 2018. Elle coopère avec la justice américaine depuis qu'elle a plaidé coupable en décembre d'avoir agi comme agente d'un pays étranger sans notifier officiellement le gouvernement - un chef d'inculpation qualifié "d'espionnage léger" par l'accusation. La diplomatie russe avait déjà fermement dénoncé vendredi les accusations "montées de toutes pièces" et la condamnation "politiquement motivée" visant Maria Butina.

"Notre compatriote n'a été condamnée que parce qu'elle est une citoyenne russe", avait ajouté le ministère chinois des Affaires étrangères. Maria Butina, qui a déjà passé neuf mois en détention provisoire depuis son arrestation, sera renvoyée en Russie à l'issue des neuf mois lui restant à purger.