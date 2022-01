Afghanistan : un bébé retrouve sa famille après avoir disparu dans le chaos de l’aéroport de Kaboul

Il avait disparu le 19 août dans le chaos de l’évacuation de l’aéroport de Kaboul. Sohail Ahmadi avait été remis à un soldat étranger près du tarmac de la capitale afghane dans la foulée de la nouvelle prise du pouvoir par les islamistes talibans le 15 août. Cet enfant vient de retrouver sa famille, la semaine dernière, après presque cinq mois de séparation.

Recueilli par un chauffeur de taxi

Le 15 août, le petit Sohail, deux mois, est séparé de son père, qui le cherche pendant trois jours dans un aéroport bondé. Cet ancien agent de sécurité de l'ambassade américaine finit par s'envoler sans son bébé vers les États-Unis avec sa femme et ses quatre autres enfants. C'est Hamid Safi, chauffeur de taxi, qui le retrouve en pleurs, abandonné au sol.

"Je suis entré dans l'aéroport et j'ai vu un bébé allongé par terre, en très mauvais état. J'ai regardé autour de moi. J'ai montré cet enfant à plein de gens, mais personne ne le connaissait. J'ai appelé ma femme et j'ai ramené l'enfant à la maison. Je lui ai acheté du lait. Et depuis ce jour, nous nous sommes occupés de lui", raconte-t-il.

Retrouvailles avec ses parents aux Etats-Unis

Cinq mois plus tard, la semaine dernière, la famille de Sohail retrouve sa trace à Kaboul, aidés par les réseaux sociaux et la police. La séparation avec sa famille adoptive est déchirante, mais le petit garçon rieur aux boucles brunes est bien confié à son grand-père. Il devrait pouvoir rejoindre ses parents aux États-Unis, où sa mère n'a pas fermé l'œil la nuit dernière, tant sa joie est immense.