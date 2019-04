Afghanistan : plus de civils tués par les forces américaines et afghanes que par les talibans

Les forces américaines et afghanes ont, pour la première fois, tué davantage de civils que les talibans et autres groupes insurgés, selon un rapport de l'ONU portant sur le premier trimestre de 2019 rendu public mercredi. Durant cette période, les forces internationales et pro-gouvernementales ont été responsables de la mort de 305 civils, contre 227 civils tués par les talibans et autres groupes, indique ce rapport de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA).

"Impunité" des forces afghanes. La plupart des décès sont intervenus lors de frappes aériennes ou de missions de reconnaissance au sol, menées essentiellement par les forces afghanes, dont certaines "semblent agir en toute impunité", selon le rapport. "La MANUA appelle les forces de sécurité nationales afghanes et les forces militaires internationales à mener des enquêtes sur les soupçons de victimes civiles, à en publier les résultats, et à dédommager les victimes de manière appropriée", indique encore l'organisation.

L'ONU a commencé à compiler les statistiques de victimes civiles en 2009 alors que la situation sécuritaire se détériorait en Afghanistan. Ces nouveaux chiffres sont rendus publics alors que les Etats-Unis, engagés militairement dans le pays depuis 2001, accentuent leurs opérations aériennes tout en s'efforçant de négocier un accord de paix avec les talibans, qui contrôlent actuellement de vastes pans du territoire. L'année 2018 a été la plus meurtrière à ce jour pour les civils afghans avec 3.804 tués selon la MANUA.