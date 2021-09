Afghanistan : 16 Français rapatriés de Kaboul à Doha

Seize Français et membres de leurs familles ont été rapatriés de Kaboul à Doha, au Qatar, et prendront bientôt un vol pour Paris, ont indiqué dimanche les autorités françaises. "Une nouvelle opération d'évacuation a été organisée (...) entre Kaboul et Doha (…) Elle permet à 16 de nos compatriotes et de leurs ayants-droit de rejoindre le Qatar", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, précisant qu'il assurerait "le transfert de ces passagers vers l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle".

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian avait assuré en début de semaine que "très peu" de Français restaient présents en Afghanistan, estimant à "quelques dizaines maximum" leur nombre dans le pays aux mains des talibans depuis un mois.

De multiples opérations d'évacuation

Avec la prise de Kaboul par le mouvement extrémiste le 15 août, les opérations d'évacuations menées par plusieurs pays - dont la France - se sont multipliées, souvent par le biais de pays du Golfe, comme le Qatar ou les Emirats arabes unis. "L'ensemble des services de l'État reste pleinement mobilisé pour assurer de nouvelles évacuations dès que possible de nos compatriotes qui resteraient sur place et des Afghanes et Afghans particulièrement menacés à raison de leurs engagements", précise le communiqué du Quai d'Orsay.

Au total, environ 2.800 personnes ont été évacuées d'Afghanistan par Paris, parmi lesquelles quelque 2.600 Afghans, selon des chiffres officiels.