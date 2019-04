À Paris, dixième dimanche consécutif de manifestations contre le pouvoir algérien

Plusieurs centaines d'Algériens et de Français d'origine algérienne ont à nouveau manifesté dimanche à Paris pour la dixième semaine consécutive, contre les figures du "système" restées au pouvoir en Algérie après la démission début avril du président Abdelaziz Bouteflika.

"On va être ici et on prendra le temps qu'il faudra"

La diaspora algérienne se retrouve chaque dimanche place de la République à Paris et, parfois, dans d'autres villes françaises, en signe de solidarité avec les Algériens qui, sur l'autre rive de la Méditerranée, manifestent massivement depuis fin février. Le temps froid et pluvieux de ce dimanche n'a pas découragé Yazid Hamitouche - qui s'est déjà rendu trois fois à Alger pour y participer aux rassemblements - de manifester dans la capitale française. "Ici, ce sont les Algériens de France qui viennent tous les dimanches pour s'exprimer contre cette mafia qui occupe le pays, donc on demande, le peuple demande à cette mafia de partir", a-t-il dit.

"C'est une révolution enclenchée ; elle ne s'arrête pas, que ce soit en Algérie ou par les Algériens qui sont à l'étranger", a-t-il martelé au milieu du rassemblement au cours duquel les parapluies côtoyaient les drapeaux algériens. Pour sa part, Hafida estime que "ces gens-là (les figures du régime, NDLR) ne vont pas lâcher prise aussi facilement que ça…" "Mais on est là (…) et on est courageux ; on va être ici et on prendra le temps qu'il faudra", a déclaré cette manifestante.