À 90 ans, un vétéran anglais chante son débarquement en Normandie

Jim Radford a 15 ans, lorsque le 6 juin 1944, il débarque sur les plages de Normandie. Le vétéran anglais, aujourd'hui âgé de 90 ans, chante ses souvenirs dans une chanson appelée "The shores of Normandy" (Les rives de Normandie, ndlr) et mise en ligne sur YouTube. En quelques jours, le clip a déjà atteint les 69.000 vues.

Devant Justin Bieber sur Amazon

Pendant 4 minutes, Jim Radford rend hommage à tous ses anciens camarades du D-Day. La voix de l'ancien soldat et ses paroles ont ému les internautes et la chanson bat des records sur les sites de téléchargement. Le titre est même l'un des plus téléchargés sur Amazon, devant Justin Bieber ou Ed Sheeran. Un succès qui surprend tout le monde, à commencer par l'auteur lui-même, qui a écrit ces paroles il y a 50 ans. Toutes les recettes seront envoyées au Britannic Memorial en Normandie, qui sera inauguré le 6 juin prochain.

"Je suis fier d'avoir survécu"

France 3 Normandie rappelle qu'en 2004, à l'occasion du 70è anniversaire du débarquement, Jim Radford avait déjà chanté cette chanson pour la BBC au Royal Albert Hall de Londres. "Je suis fier d'avoir survécu", avait-il déclaré à ce moment-là.