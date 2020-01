2019, deuxième année la plus chaude dans le monde

2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, concluant la décennie la plus chaude, a annoncé mercredi le service européen Copernicus sur le changement climatique. L'année écoulée se classe deuxième, à seulement 0,04°C derrière 2016, qui reste l'année la plus chaude, mais marquée par un épisode El Niño particulièrement intense, courant saisonnier équatorial chaud du Pacifique.

Selon la NASA, en 2016, cet El Niño exceptionnel avait augmenté la température mondiale de 0,2°C. Les cinq années les plus chaudes ont toutes eu lieu ces cinq dernières années, où le mercure est monté entre 1,1 et 1,2°C au dessus de la température de l'ère pré-industrielle, a précisé Copernicus dans un communiqué. La décennie 2010-2019 a également été la plus chaude depuis le début des mesures.

0,6° de plus que la moyenne de 1981-2010

En 2019, la température a atteint 0,6°C de plus que la moyenne de la période 1981-2010. "2019 a encore été une année exceptionnellement chaude, en fait la deuxième la plus chaude dans le monde selon nos bases de données, avec de nombreux mois qui ont battu des records", a commenté Carlo Buontempo du service européen Copernicus pour le changement climatique.

L'Europe a elle enregistré en l'an dernier sa température la plus élevée, juste devant 2014, 2015 et 2018. Le service confirme également que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ont continué à augmenter en 2019.