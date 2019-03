Vienne : une habitante âgée cherche à donner son jardin

Le jardin est spacieux, bien délimité et à côté de sa maison. Mais à 75 ans, Nicole Dagneau ne peut plus s'en occuper. C'est pourquoi cette habitante de Nouaillé-Maupertuis, petite commune située au sud-est de Poitiers dans la Vienne, a décidé de donner ce terrain. L'appel a été relayé par France Bleu Poitou.

"Faire plaisir". "C'est pour faire plaisir, et que je revois un beau jardin cultivé", a expliqué la dame âgée à la radio régionale. Cela fait plusieurs années qu'elle n'a plus l'énergie de cultiver cette modeste terre et c'est avec plaisir qu'elle reverrait légumes et fruits pousser sous ses fenêtres.

300 m2 pour faire pousser "salades, artichauts et tomates". Par conséquent, elle a lancé un appel aux habitants des alentours pour savoir si l'un d'entre eux serait intéresser pour recevoir gratuitement le jardin en question. Sur ce dernier qui mesure 300 m2, "vous avez la place pour cultiver tomates, salades ou artichauts", prévient aussi Nicole Dagneau.