VIDEO - Pourquoi le journaliste Thomas Hugues a un gland tatoué sur les fesses

INTERVIEW

Ancien présentateur de Sept à Huit et ancien joker Patrick Poivre d'Arvor au 20 heures de TF1, on imagine mal le très sérieux journaliste Thomas Hugues arborer un tatouage de gland sur la fesse droite. C'est pourtant bien le cas, comme le révèle sur Europe 1, avec humour, son amie Sidonie Bonnec, avec qui il co-signe le livre Manuel de curiosité générale. Thomas Hugues explique cet étonnant choix esthétique au micro d'Anne Roumanoff.

Le gland de Scrat "sur le cul"

Thomas Hugues commence sobrement, en révélant le micro-tatouage qu'il porte sur l'avant-bras. "C'est un double 6, explique le journaliste. C'est une référence à l'année de naissance commune avec ma femme Isabelle. Et ça représente aussi notre famille recomposée, puisque nous sommes 6."

Mais son amie Sidonie Bonnec amène aussitôt sur la table le sujet, plus insolite, de son second tatouage. "Ça c'est la partie immergée. Mais ce qui va vous intéresser, c'est le reste, c'est son autre tatouage", annonce-t-elle, rieuse. "Thomas est revenu au bureau un lundi, il s'était fait tatouer pendant le week-end. On est tous tombés de notre chaise."

"En fait, j'ai un gland sur le cul", révèle Thomas Hugues, sans plus de cérémonie. "C'est le gland que poursuit Scrat dans L'âge du glace, c'est le fruit du chêne", précise-t-il tout de même, à la demande de Sidonie Bonnec.

Un souvenir d'un week-end entre amis

Et Thomas Hugues n'est pas le seul à arborer ce tatouage pour le moins étonnant. "J'ai un groupe d'amis d'enfance et on se surnomme 'les glands'", explique-t-il pour justifier le choix du motif. "Un jour, je leur ai fait la surprise, je leur ai dit 'Ce week-end, on va tous se faire tatouer un gland sur le cul'". Et l'on peut dire que la surprise a bien fonctionné.

Dans le groupe d'amis, tous n'ont finalement pas choisi leur fessier pour y graver ce tatouage amical. "Nous sommes six dans le groupe. Il y a eu deux fesses droites, une fesse gauche et deux tibias", se souvient Thomas Hugues. Donc cinq tatouages pour six amis. "Il y en a un qui a appelé sa femme, elle n'a pas validé l'idée", sourit Thomas Hugues qui, lui, a préféré faire la surprise à la sienne.