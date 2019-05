VIDÉO - Après un pari, des gendarmes dansent dans le stade Geoffroy-Guichard

VIDÉO

Honorant un pari, les gendarmes de la Loire se sont lâchés mercredi en dansant en formation dans le mythique stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Une cinquantaine de gendarmes en tenue, accompagnés de plus de 500 enfants, se sont déhanchés sur des morceaux des Beatles, avant de former un cœur bleu-blanc-rouge.

Un pari qui remontait à Noël dernier

Le jour de Noël, la @Gendarmerie_042, avide de visibilité sur les réseaux sociaux, promettait, si son tweet était partagé plus de 1.000 fois, que les gendarmes danseraient dans le stade avec les hashtag #chiche #AllezLesVerts #JoyeuxNoël.

Leur message a été retweeté plus de 4.400 fois et aimé plus de 4.500 fois. Les gendarmes ont donc tenu leur promesse cinq mois plus tard. L'événement a permis de soutenir l'association "Gendarmes de Cœur", qui aide les familles de militaires touchées par la maladie.