Une petite ville américaine élit une chèvre comme nouveau maire

Les habitants de Fair Haven, petite ville du Vermont, dans le nord-est des États-Unis, ont choisi cette semaine pour nouveau maire une chèvre au nom prédisposé à la politique : Lincoln.

Une démarche inspirée d'un village du Michigan. Cette chèvre nubienne de 3 ans aux longues oreilles blanches a devancé mardi dans les urnes quinze autres candidats, dont la gerbille Crystal et de nombreux chiens et chats. Fair Haven, environ 2.500 âmes, n'a pas de maire officiel à sa tête, mais un "town manager" ("gérant municipal" en français), Joseph Gunter, chargé de fonctions semblables. C'est lui, en lisant dans le journal qu'un village du Michigan, Omena, avait fait d'un chat, Sweet Tart, son nouvel édile, qui a eu l'idée d'organiser une élection similaire afin de récolter des fonds pour la construction d'un terrain de jeu.

Un mandat d'un an. Avec 13 voix, Lincoln, la chèvre du prof de maths de l'école primaire, a devancé de justesse Sammie le chien. Elle aura surtout au cours de son mandat de un an un rôle de représentation lors des différents événements rythmant la vie de Fair Haven. "La parade du Memorial Day, le Festival des pommes et les animations que nous proposons chaque vendredi en été", énumère Joseph Gunter. Seule une centaine de dollars - à raison de 5 dollars par candidature - a été récoltée pour le terrain de jeu, mais cette élection animalière a aussi été selon lui "une bonne façon d'intéresser les enfants à la démocratie locale".

Petit bémol : "La participation (53 suffrages exprimés) a été faible, mais c'était une première. Nous nous attendons à ce qu'elle soit supérieure l'an prochain". Lincoln, qui doit officiellement prendre mardi ses nouvelles fonctions, n'aura probablement aucun mal à ménager la chèvre et le chou au sein de l'exécutif local.