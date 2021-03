Une étudiante retrouve son crush du métro grâce à Twitter et Instagram

Voilà qui vient contredire les esprits qui ne voient dans les réseaux sociaux qu'un outil de mal absolu. Twitter et Instagram ont permis à une jeune femme de retrouver un bel inconnu qu'elle avait croisé quelques jours plus tôt dans un wagon du métro parisien. Elle n'avait alors pas osé l'aborder, ce que l'étudiante de 22 ans a par la suite regretté. L'un de ses amis l'a donc encouragée à employer les grands moyens. Et c'est ce qu'elle a fait. La jeune femme, qui souhaite rester anonyme, a placardé des affiches dans les couloirs du métro, des affiches où elle raconte lancer "une bouteille à la mer" pour retrouver cet inconnu qui l'a séduite malgré son masque.

Engouement des réseaux sociaux

Sur ses affiches, l'étudiante écrit : "ce garçon d'une vingtaine d'années s'assied, sort un livre de Jean-Paul Sartre, me voilà déjà comblée. En plus de lire L'existentialisme est un humanisme, il a beaucoup de charme." Elle le décrit ensuite physiquement. Et demande à celles et ceux qui verront ce petit mot de le partager. Elle ajoute que, si jamais le garçon en question se reconnaît, il peut lui envoyer un message sur le compte Instagram qu'elle a créé spécialement pour l’occasion.

Plusieurs usagers du métro prennent en photo les affiches de l'étudiante et la poste sur les réseaux sociaux. Résultat : gros engouement pour cette bouteille à la mer. Des milliers d'internautes se mettent à relayer sa recherche. Suffisamment pour attirer l'attention du journal Le Parisien qui publie alors un article. Et c'est comme ça que le jeune homme apprend qu'il est recherché et qu'il contacte sa prétendante.

"Un garçon extrêmement gentil et très respectueux"

Malheureusement, le jeune étudiant de 21 n'est pas célibataire, il en couple depuis 8 mois et très heureux. La jeune femme a tout de même accepté de se confier à Europe 1. Elle est très contente d'avoir retrouvé son inconnu, même si le dénouement n'est pas celui que tout le monde attendait. "Je recevais déjà des messages me disant que j'allais me marier avec cet homme, avoir la plus belle histoire de ma vie, que l'on allait avoir quatre enfants… Ça n'est absolument pas arrivé", sourit-elle au micro d'Europe 1.

Vu dans le métro. Un peu de romantisme dans ce monde sinistre ♥️ pic.twitter.com/6p2xHuZ6JI — Louise Bernard (@louisebernardd) March 15, 2021

"Mais j'ai trouvé un garçon qui est extrêmement gentil, très respectueux et assez abasourdi de la méthode que j'avais employée pour le retrouver", se réjouit la jeune femme. "Je pense qu'il a hésité grandement à m'envoyer un message, son frère lui avait dit ne pas le faire, que je devais vraiment être bizarre. Il l'a finalement fait, en se disant qu'il devait connaître cette personne qui a eu l'audace de faire ça." Pas de happy end, donc. Mais l'étudiante estime que cette expérience lui a apporté bien plus qu’un potentiel petit ami. Beaucoup d’espoir et de solidarité

"Des personnes que je ne connaissais pas m'ont proposé de m'aider de façons toutes plus originales les unes que les autres : en faisant des vidéos Tik Tok, en placardant eux aussi dans le métro, en partageant l'information avec des amis… Il y a vraiment eu un élan de solidarité et de générosité assez incroyable", s'étonne-t-elle. "Cela fait longtemps que l'on a l'impression que chacun est dans son individualisme et que l'on a du mal à interagir avec les autres de manière profonde. Là, on avait l'impression d'un lieu qui nous unissait, alors que l'on ne se connaissait absolument pas."