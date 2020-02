Une application de rencontre juge la compatibilité en analysant... la salive des utilisateurs

Le magazine 01 Net nous apprend mercredi qu'une application de rencontre d'un nouveau genre est sur le point d'arriver. Digid8 ne demandera qu'une seule chose à ses utilisateurs : qu'ils envoient un échantillon de leur salive. Les critères tels que la taille, la couleur des yeux ou les centres d'intérêts sont définitivement has been.

Une fois votre ADN séquencé, une intelligence artificielle proposera une liste de cœurs à prendre, c’est-à-dire des personnes biologiquement compatibles. Le but affiché de Digid8 est d'éradiquer les tares génétiques, les pathologies héréditaires, responsables de 50 millions de morts par an dans le monde.

"Tinder nazi"

Le principe de réaliser des tests ADN pour éviter de transmettre à ses enfants des maladies n'est pas nouveau. Ce qui l'est en revanche, c'est d'intégrer ce procédé dans un site de rencontre. l'idée est américaine et provoque un tollé. Digid8 est accusé d'eugénisme sur les réseaux sociaux et d'être un "Tinder nazi".

L'homme derrière cette application, George Church, un éminent généticien d'Harvard, a une réputation d'apprenti sorcier. Il a pour projet de recréer artificiellement des mammouths en manipulant de l'ADN d'éléphant ou encore de modifier génétiquement des porcs pour pouvoir implanter leurs organes sur l'homme sans risque de rejet.