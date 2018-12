Suisse : il gagne plus de 880.000 euros à la loterie...mais le tirage est annulé

Ne lui parlez pas de "la magie de Noël". Samedi soir, un Suisse a gagné, en direct à la télévision, le gros lot au jeu Happy Day, une loterie organisée par la société Swisslos. Mais la soirée s'est transformée en cauchemar : le tirage a dû être annulé et ses gains ont, évidemment, subi le même sort, rapporte La Tribune de Genève. Récit.

Deux tirages. Le principe du Happy Day est enfantin : il suffit d'acheter un ticket, de le remplir et de l'envoyer à Swisslos. Un premier tirage est effectué et dix candidats sont sélectionnés. Ensuite, le gagnant est désigné et remporte un million de francs suisses, soit 884.000 euros. Les dix candidats doivent rester au téléphone tout le temps du tirage. Une procédure extrêmement simple qui a pourtant connu des remous samedi soir.

Le onzième homme. Si, habituellement, le tirage au sort final se fait via une machine, un problème technique a obligé l'équipe de l'émission à le faire manuellement. "Mais dans l'agitation, onze tickets se sont retrouvés dans le tambour de tirage au lieu de dix", précise un communiqué de Swisslos. "Le onzième billet appartenait à une personne qui n'était pas joignable par téléphone et, selon le règlement, n'aurait pas dû y participer", ajoute l'entreprise. Malheureusement, c'est précisément ce ticket qui a été tiré au sort.

Un vainqueur inconnu. Quelques heures après l'émission, SRF, la chaîne qui diffuse l'émission, annonce sur son site que le tirage est annulé et qu'un autre gagnant a eu les bonnes faveurs du hasard. Ce dernier en sera informé après Noël, une bonne façon de commencer 2019. Quant au malheureux dont le gain a été annulé, Swisslos précise vouloir prendre contact avec pour clarifier le cas.