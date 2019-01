PHOTO - Un Philippin remporte le concours de sculptures sur glace de Valloire

Vingt sculpteurs du monde entier ont tenté de dompter la glace pendant trois jours et trois nuits, à l'occasion du 28e concours international de sculpture sur glace de Valloire, en Savoie. Le Philippin Rogel Cabisidan a remporté le concours.

Un français second. Vendredi soir, le jury, composé de sculpteurs, un menuisier-ébéniste ou le président de la maison régionale des arts plastiques, a attribué le premier prix au Philippin Rogel Cabisidan pour "Sitting" dotée d'une coiffe en épis de haute précision. Le deuxième prix est allé au Français Stéphane Rabusseau pour son "Ours des Cavernes" et le troisième au Danois Glebos Tkachenko pour "Flight of a Fanacy".

La sculpture "Sitting" du Philippin Rogel Cabisidan. (AFP)

Trois jours de travail. À coups de tronçonneuse, puis d'outils plus précis, ils ont fendu la glace, qui change de couleur au fil des heures. "Les températures bougent tout le temps : pendant la journée, il y a eu beaucoup de soleil, donc on doit protéger la sculpture. L'an dernier, je ne savais pas ça" et la glace s'est effritée, a raconté Ludo Roders, qui concourrait pour les Pays-Bas. "On commande 18 tonnes de glace et c'est une glace qui est totalement transparente. C'est une glace qui est travaillée par une glacière à Narbonne, elle nous vient du Sud", a précisé Pascal Delannoy, responsable animation de l'Office de tourisme de cette station ski.