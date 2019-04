Paris : un spectaculaire dinosaure aux enchères en juin

Il mesure 13 mètres de long et 6,20 mètres de haut : un impressionnant dinosaure herbivore du Jurassique, cousin du Diplodocus, sera vendu aux enchères à Paris en juin, a annoncé la maison de ventes française Aguttes.

Entre 1,5 et 2 millions d'euros. Pour attirer l'attention des collectionneurs et du public, ce squelette, vieux de 150 millions d'années et surnommé Skinny [maigre, nldr], est présenté, dressé sur ses pattes arrière, dans l'un des terminaux de l'aéroport de Londres Heathrow jusqu'au 3 juin. La maison de ventes l'a estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros. "Il s'agit d'un des trois plus importants fossiles de sauropode découverts depuis la fin du 19ème siècle", assure Eric Mickeler, expert en paléontologie chargé de préparer la vente.

Heathrow welcomes 155million year old dinosaur skeleton to Terminal 5!



Passengers can now step back in time to experience this historical figure: https://t.co/lhNafxYsd8#heathrow#diplodocuspic.twitter.com/w0Lja1EMgH — yourHeathrow (@yourHeathrow) 3 avril 2019

Plus de 90% d'os d'origine. Selon un rapport établi par plusieurs paléontologues, Skinny serait un sauropode de la famille des Diplodocinae, appartenant à un nouveau genre, indique Eric Mickeler. Il n'a pas encore reçu de nom scientifique. Découvert en 2012 au Wyoming, aux États-Unis, le squelette est "particulièrement bien préservé", avec plus de 90% des os d'origine, souligne l'expert. En outre, il présente encore des fragments de peau fossilisée, ce qui est très rare, selon le spécialiste.

En juin, Skinny prendra le tunnel sous la Manche pour être vendu à Paris. "Je ne suis pas inquiet concernant l'impact éventuel du Brexit sur son arrivée en France", déclare Eric Mickeler. Au pire il aura "quelques heures de retard. Mais j'ai prévu de la marge."