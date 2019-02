Morbihan : au lieu d'un maillot de bain, il reçoit des lingots et des Louis d'or

Un véritable trésor, sans pelle ni pioche, mais directement livré à domicile. Un habitant de Vannes, dans le Morbihan, a eu la surprise samedi de recevoir un colis rempli de pièces d’or et de lingots, remis en main propre par le facteur. Ce Vannetais de 27 ans ne se doutait de rien, sa femme ayant commandé un maillot de bain dont il attendait justement la livraison, ainsi qu’il l’a expliqué à Ouest France.

20.000 euros d'or. On imagine donc la stupeur de Julien lorsqu’après avoir distraitement signé le récépissé, et ouvert le colis en question, il en retire "des Louis d’or, des pièces frappées début 1900, des petits lingots de 20 et 50 grammes", comme l’a raconté le jeune homme au quotidien régional. "En tout, ça devait faire 700 grammes. La facture jointe s’élevait à environ 20.000 euros", précise-t-il.

Mauvais destinataire. Il s’avère que le colis était adressé à un collectionneur habitant à deux kilomètres de là. N’ayant pas trouvé le destinataire à l’adresse indiqué sur le carton, Julien a finalement déposé la précieuse cargaison au commissariat le plus proche. Joint par téléphone un peu plus tard, le collectionneur en question a pu savoir où aller récupérer son colis. Mais l’histoire ne dit pas si, de son côté, le maillot de bain est arrivé à bon port.