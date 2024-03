La traditionnelle course des garçons de café à Paris fait son grand retour après 13 ans d’absence

À vos marques, prêts… Servez ! Remise sur le devant de la scène, la course des garçons de café, épreuve mythique et spectacle traditionnel parisien, revient ce dimanche 24 mars après treize ans d'absence. Inventée en 1914, la populaire course renaît à Paris sous une nouvelle appellation : la course des cafés. Et à nouvelle époque, nouveaux objectifs. "L’idée de ce grand retour est en effet de valoriser le sport, l’eau de Paris et l’excellence du service à la française à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques", note la Ville de Paris.

"C'est la renaissance d'une course mythique", avait salué début février lors d'une présentation Dan Lert, adjoint (EELV) à la transition écologique et président d'Eau de Paris, la régie municipale qui a repris l'organisation de la course pour un budget d'environ 100.000 euros. La disparition de celle-ci depuis 2011 s'expliquait en effet par l'absence de "partenaire avec un budget", a expliqué à l'AFP Pascal Mousset, président du Groupement des Hôtelleries et Restaurations (GHR) Paris Île-de-France.

Interdiction de courir

200 participants seront donc attendus sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, point de rendez-vous de la course, pour effectuer un parcours de deux kilomètres dans le cœur du Marais. La compétition est ouverte aux femmes et aux hommes, professionnel(le)s, apprenti(e)s et stagiaires, qui peuvent s’inscrire jusqu’au jeudi 20 mars sur le site d’Eau de Paris. La course des apprentis et stagiaires est prévue vers 10h30 et celle des professionnels, vers 11h15.

Habillés d'un haut blanc, d'un bas noir et d'un tablier qui leur sera fourni, les participants devront porter sur un plateau un croissant, un verre d'eau et un café à ne pas renverser et auront interdiction de courir, a précisé Dan Lert. La mairie a rappelé le rôle historique de cette course populaire pour "mettre en avant ce service à la française, ces établissements que le monde entier nous envie, cette manière de vivre à Paris".